Stärkere Sammer-Einbindung beim BVB nicht ausgeschlossen

Matthias Sammer arbeitet schon lange als Berater von Borussia Dortmund. Ab der kommenden Saison könnte der Ex-Nationalspieler noch stärker eingebunden werden als bislang.

Matthias Sammer schließt eine stärkere Einbindung bei Borussia Dortmund ab der kommenden Saison nicht aus. Der aktuelle Berater des Fußball-Bundesligisten könnte ab dem Sommer möglicherweise mehr Aufgaben beim BVB übernehmen.

„Das wird man sehen, was passiert. Der Club hat gewisse Überlegungen“, sagte Sammer am Dienstag bei Amazon Prime Video auf die Frage, ob er in der neuen Saison eine Art Superberater beim BVB werde. „Ich habe ja gesagt, dass ich nie mehr operativ und 24 Stunden an sieben Tagen tätig sein werde. Aber, wenn man die Hilfe braucht, habe ich eine gewisse Bereitschaft signalisiert.“ Es sei aber noch nichts entschieden.

Der Job des 56-Jährigen schien bislang an die Tätigkeit von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geknüpft. Dieser wird die sportliche Gesamtverantwortung bald abgeben und im Herbst 2025 seine Tätigkeit als Geschäftsführer beenden. Zuletzt hatte es jedoch Gerüchte gegeben, wonach Sammer unabhängig davon beim BVB bleiben könnte.

