Städtetag fordert mehr Geld und weniger Bürokratie

Am 8. Oktober wird in Bayern gewählt. Wie auch immer das Votum am Ende ausfällt: Die Kommunen im Freistaat haben bereits eine lange Liste an Forderungen für die kommende Legislaturperiode parat.

Mehr Geld, mehr Klimaschutz, mehr erneuerbare Energien, mehr Ganztagsbetreuung, mehr Wohnraum, weniger Bürokratie: Drei Monate vor der Landtagswahl hat der bayerische Städtetag am Freitag einen Forderungskatalog für die nächste Staatsregierung und den Landtag vorgelegt. Dabei moniert der kommunale Spitzenverband insbesondere die in vielen Bereichen finanzielle Überlastung der Kommunen, etwa zur Erfüllung von Aufgaben, die von Land und Bund an die Städte und Gemeinden übertragen wird. Auch bei den Kosten für den Klimaschutz brauche es eine «aufgabengerechte Finanzierung», um die bis 2040 angestrebte Klimaneutralität zu erreichen.

Am 12. und 13. Juli findet in Erlangen eine Vollversammlung des Städtetags statt, bei der auch der Vorstand neu gewählt werden soll. Verbandschef Markus Pannermayr (CSU) tritt erneut an.

Mit Blick auf den schleppenden Ausbau der erneuerbaren Energien betont das dreiseitige Forderungspapier die Beachtung der kommunalen Planungshoheit und spricht sich für eine Beschleunigung aus. «Der Freistaat muss als großer Grundeigentümer Liegenschaften für die Erzeugung Erneuerbarer Energien vorrangig den Kommunen und regional getragenen Akteuren zur Verfügung stellen und eine lokale Wertschöpfung unterstützen», heißt es konkret im Papier.

Die in vielen Kommunen bereits schwierige Unterbringung von Flüchtlingen verortet der Spitzenverband weiter klar in staatlicher Verantwortung, sowohl hinsichtlich der Unterbringungskapazitäten als auch bei der Finanzierung und Versorgung. Wenige Tage nach der Verabschiedung des Krankenhausinvestitionsprogramms durch das Kabinett unterstreicht der Städtetag seine Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Investitionsmittel für alle Bereiche der Gesundheits- und Pflegeversorgung.

Auch beim Aufbau einer nachhaltigen Mobilität, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der Digitalisierung der Verwaltung müsse der Freistaat die Städte und Gemeinden besser unterstützen. Digitalisierungsprojekte müssten «besser kommuniziert werden» und der Freistaat den Kommunen etwa durch die Einführung der sogenannten Grundsteuer C oder wirksame Vorkaufsrechte die Schaffung von Wohnraum erleichtern. Die Freien Wähler lehnen die Einführung der Grundsteuer C kategorisch ab.

Zu guter Letzt sieht der Verband den Staat auch in der Pflicht, den Öffentlichen Dienst zu stärken, etwa durch eine bessere Besoldung oder Vorteile bei der Wohnungssuche. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs für Kinder im Grundschulalter auf Ganztagsbetreuung sei so zu fördern, dass er erfüllt werden könne. «Vor allem müssen Bund und Land anerkennen, dass eine vollständige Umsetzung des Rechtsanspruchs im Zeithorizont von 2026 bis 2030 mit der aktuellen staatlichen Unterstützung und angesichts des sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels unwahrscheinlich ist.»

