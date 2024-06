Städte- und Gemeindebund: Eigenvorsorge bei Hochwasserschutz

Hochwasser in Bayern - Reichertshofen - Ein Heiligenhäuschen mit einer Heiligenfigur steht an einer überfluteten Straße. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Angesichts des verheerenden Hochwassers in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs fordert der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Uwe Brandl (CSU), ein Umdenken. „Allen voran braucht es mehr Eigenverantwortung, Eigenvorsorge und Bereitschaft der Gesellschaft, das Problem gemeinsam anzugehen und auch selber aktiv zu werden“, sagte Brandl der „Augsburger Allgemeinen“ (Montagsausgabe). „Dazu gehört es, Grundstücke abzugeben, wenn das zum Hochwasserschutz erforderlich ist, aber auch die Mitfinanzierung von Schutzmaßnahmen oder der Verzicht auf das Bauen im Überschwemmungsbereich.“

Gerda Hasselfeldt (CSU), Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), forderte ebenfalls in der „Augsburger Allgemeinen“, mehr in den Katastrophenschutz zu investieren. „Deutschland hat diesbezüglich insgesamt Nachholbedarf“, sagte sie dem Blatt. „Es braucht deshalb eine Zeitenwende, insbesondere, was die nachhaltige und zukunftsgerichtete Finanzierung des Bevölkerungsschutzes angeht.“

© dpa-infocom, dpa:240603-99-253056/2