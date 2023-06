Stadtplan kühler Orte in Nürnberg: Pilotprojekt in München

Thermometer - Ein Thermometer zeigt Temperaturen über 30 Grad an. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Gerade in der Stadt ist Hitze oft schwer erträglich. Ein Stadtplan mit kühlen Orten soll den Menschen in Nürnberg nun den Weg dorthin weisen. Die Stadt setzt dabei auf die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Bis 23. Juli könnten diese noch im Internet unter «kuehle-orte.nuernberg.de» kühle Plätze im öffentlichen Raum melden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die interaktive Karte kann aber jetzt schon genutzt werden.

Auch in München läuft mit «Hitzefrei München» zurzeit ein Pilotprojekt für eine App, mit der man künftig schattige Wege durch die Stadt finden soll. Außerdem soll es nach Angaben der Initiatoren zum Beispiel auch Informationen dazu geben, wo man an heißen Tagen kostenlos einen Schluck Wasser bekommt. Zunächst können Bürgerinnen und Bürger schattige Plätze und kühle Orte für drei Stadtteile melden. Im Herbst soll die Pilotphase ausgewertet und die App im kommenden Jahr auf weitere Stadtteile ausgedehnt werden.

