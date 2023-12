Stadt stellt Weichen zu Gartenschau - „Zeitplan sportlich“

Nach internen Debatten im Stadtrat hat Tittmoning weitere Weichen für die Landesgartenschau 2026 in der Stadt im Landkreis Traunstein gestellt. Am Freitag wurde die vom Stadtrat am Dienstag beschlossene Gründung der Landesgartenschau Tittmoning 2026 GmbH vollzogen. „Ich bin froh, dass wir nun endlich in die Zielgerade eingebogen sind, und freue mich auf die bevorstehende Arbeit, auch wenn der Zeitplan sportlich ist“, sagte Bürgermeister Andreas Bratzdrum laut Mitteilung.

Der Vorsitzende der Bayerischen Landesgartenschau-Gesellschaft, Gerhard Zäh, sagte, Landesgartenschauen seien ein starker Motor für eine nachhaltige und umfassende Stadtentwicklung. Nicht zuletzt gebe es Fördermittel. „Ich bin überzeugt davon, dass hier Großartiges entstehen wird für Generationen.“

Im Juli 2022 hatte ein Bewertungsgremium der Bayerischen Landesgartenschau-Gesellschaft Tittmoning besucht. Zunächst war die Stadt lediglich als Nachrückerin gelistet. Im Sommer bot ihr jedoch das bayerische Umweltministerium die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 an, nachdem Schweinfurt ausgestiegen war.

Zwischenzeitlich gab es in der Stadt Bedenken, unter anderem wegen des knappen Zeitplans und aus finanziellen Überlegungen heraus. Ein Bürgerbegehren, wie es zeitweise ins Auge gefasst worden war, soll es dazu aber nicht geben.

