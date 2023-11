Stadt München erhöht Zuschüsse für Faschingsvereine kräftig

Fasching - Bayerns Narren starten in die Faschingssaison. - Foto: Heiko Becker/dpa

Um den traditionellen Straßenfasching in der Landeshauptstadt trotz gestiegener Kosten weiter zu ermöglichen, hat die Stadt München die Zuschüsse für die Faschingsvereine mehr als verdoppelt. In Summe unterstützt die Stadt das bunte Treiben künftig jährlich mit 230.000 Euro - 115.000 Euro mehr als bislang. Dies hat der Wirtschaftsausschuss am Dienstag beschlossen, wie das Wirtschaftsreferat bestätigte. Die noch nötige Zustimmung der Vollversammlung des Stadtrates gilt dabei als Formsache.

Die Faschingsveranstaltungen auf den Straßen und Plätzen der Landeshauptstadt zählen zwar zu den größten in Bayern, standen jedoch nach Ansicht der Vereine wie der Stadt auf der Kippe: Die Veranstalter konnten die stark gestiegenen Kosten insbesondere für die von den Behörden geforderten Sicherheitsauflagen nicht mehr schultern. Auch die Kosten für Bühnen, Technik, Versicherungen, Sanitär oder das Musikprogramm seien erheblich gestiegen.

