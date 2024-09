Stadt lizenziert Oktoberfest-Gin

Das Münchner Oktoberfest steht in erster Linie für Bier. Doch es wird durchaus auch Schnaps getrunken. Nun gibt es ein hochprozentiges Getränk, das offiziell die Oktoberfest-Marke tragen darf.

Die Stadt München hat einem Spirituosen-Hersteller erlaubt, seinen Gin nach dem größten Volksfest der Welt zu benennen. „BierGin ist die erste Spirituose seit 1810, die offizieller Oktoberfestpartner ist“, sagte der Destilleur Guillermo „Gischi“ Schedler, der einen Oktoberfest Hopfen-Gin kreiert hat.

Das Ganze ist insofern bemerkenswert, als die Stadt München mit ihrer Marke Oktoberfest nicht unbedingt freigiebig ist und Lizenzen nicht oft vergibt. Der Hersteller habe sich „offiziell um eine Lizenz beworben, wie jeder andere Lizenzpartner von uns auch“, sagte ein Sprecher des Münchner Wirtschaftsreferates. „Anschließend wurden nach unseren internen Maßstäben zur Qualität eine Lizenz vergeben.“ Er betont: „Es handelt sich dabei allerdings explizit nicht um ein Eigenprodukt der Landeshauptstadt München.“

An zwei Ständen auf dem Festgelände wird der Gin, der in einer Maßkrug-Flasche daherkommt, in diesem Jahr ausgeschenkt. Aber Schedler, der es als Influencer „Glitzer Gischi“ zu gewisser Bekanntheit brachte, hat größere Pläne - und will auch in die Festzelte. Denn auch dort wird längst nicht mehr nur Bier getrunken.

Einige der großen Zelte - das Armbrustschützenzelt, der Marstall, die Käfer Wiesn-Schänke, das Schützenfestzelt, die Fischer Vroni und das Weinzelt - haben nach Angaben der Stadt eine Vollkonzession und dürfen damit auch Wein und Hochprozentiges ausschenken. Das gilt auch für die Schottenhamel-Festhalle, die in diesem Jahr erstmals eine Schnaps-Bar eingerichtet hat.

Überdies gibt es den Angaben zufolge noch weitere Zelte, in denen nach Angaben des städtischen Wirtschaftsreferates schon seit Jahren auch Cocktails, Longdrinks und andere alkoholische Getränke angeboten werden. „Das hat aber nichts mit geänderten Trinkgewohnheiten zu tun“, sagte ein Sprecher, „da es dieses gastronomische Angebot schon seit langem auf der Wiesn gibt“.

© dpa-infocom, dpa:240925-930-242569/1