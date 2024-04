Beim Brand eines Stadels in Oberbayern ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Warum das Feuer am Montagmorgen in dem Lagergebäude für Stroh in Reichertsheim (Landkreis Mühldorf am Inn) ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin niemand. Die Feuerwehr sei vor Ort und lösche den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

