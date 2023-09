„Spuren des Todes“: True-Crime-Podcast der Mediengruppe Bayern startet mit neuen Folgen

André Baumgarten nimmt für den True-Crime-Podcast der Mediengruppe Bayern Kriminalfälle aus der Region unter die Lupe. − F.: Mittelbayerische Zeitung

Schockierende Gewaltverbrechen – sie passieren auch in unserer Region, und zwar viel öfter, als man denkt. Im True-Crime-Podcast der Mediengruppe Bayern begibt sich Redakteur André Baumgarten auf Spurensuche und beleuchtet spannende Kriminalfälle aus dem Jetzt und der Vergangenheit.









Wer waren die Opfer und wer die Täter, was hat der Fall mit den Menschen in der Region gemacht? Genau diese Fragen stellt sich André Baumgarten, Redakteur der Mittelbayerischen Zeitung, wenn er im Podcast der Mediengruppe Bayern „Spuren des Todes“ zusammen mit Kollegen, Fachleuten, versierten Ermittlern und auch Zeugen echten Verbrechen nachgeht, die sich in der Region zugetragen haben.





Nicht die Täter sollen im Vordergrund stehen

Bei einem Podcast handelt es sich um ein Audioformat, das man online über den PC oder über eine App auf dem Smartphone abspielen und herunterladen kann. Im Gegensatz zu einer Radiosendung gibt es keine festen Sendezeiten.



„Wir wollen Fälle beleuchten, die die Menschen, die involviert waren, nachhaltig bewegt haben. Das wollen wir spannend, hintergründig und vor allem auch aufklärend erzählen“, betont Redakteur André Baumgarten. Nicht die Täter sollen dabei im Vordergrund stehen, sondern die Frage, was tatsächlich geschehen ist.





Der Fall Maria Baumer





Ein solcher Fall aus dem Raum Ostbayern, der über die Landesgrenzen hinaus für Fassungslosigkeit und Aufregung gesorgt hat, ist der von Maria Baumer. Die junge Frau verschwand an Pfingsten 2012 spurlos, später fand man in einem Wald ihre sterblichen Überreste. Mehr als acht Jahre hatte dieser Fall die Ermittler in Regensburg beschäftigt, bis im Oktober 2020 schließlich der Verlobte des Opfers wegen Mordes verurteilt wurde. Im Fernsehen hatte er 2012 in der Sendung „Aktenzeichen XY“ noch den verzweifelten Angehörigen gespielt und berichtet, wie sehr ihn die Ungewissheit belaste.



Den Prozess vor dem Landgericht Regensburg und alle Hintergründe und Fragen zum Mordfall hat André Baumgarten zusammen mit seiner Kollegin Isolde Stöcker-Gietl in einem eigenen Podcast mit dem Namen „Der Fall Maria Baumer“ begleitet.





Gespräche mit Richtern und Kriminologen

Um die Verbrechen in den Podcast-Episoden besser einordnen zu können, unterhält sich Baumgarten, der sich seit Jahren auf Kriminalitätsthemen und Gerichtsberichterstattung spezialisiert hat, auch mit Verteidigern und Staatsanwälten sowie Fachleuten wie Kriminologen und Richtern. Außerdem durchforstet er auch mal das eine oder andere Archiv, um noch mehr spannende Details zum Nacherzählen zu finden.





Neue Folge am Freitag





Insgesamt 27 Folgen des Podcasts „Spuren des Todes“ der Mediengruppe Bayern sind bereits online verfügbar und auf allen Plattformen abrufbar, auf denen es Podcasts zu hören gibt. Nun startet das millionenfach aufgerufene Erfolgsformat mit ganz neuen Folgen aus fast ganz Bayern. Die erste Folge rund um die neuen Ermittlungen im Fall Christa Mirthes aus Schwandorf erscheint am Freitag. Interessierte finden den Podcast mit allen alten und neuen Folgen dann auch auf unserer Sonderseite.