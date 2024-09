Alarm um kurz nach neun Uhr morgens: Die Besitzerin der Buchhandlung Schachinger am Schärdinger Stadtplatz hörte am Dienstagmorgen, wie zwei Decken in dem Gebäude einstürzten, und wählte den Notruf. Wie sich herausstellte, begruben die Trümmer drei Bauarbeiter, die das Gebäude sanierten. So lief der Einsatz.