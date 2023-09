Spritztour mit entwendetem Auto endet an Hauswand

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Duo ist bei einer Spritztour in einem gestohlenen Auto im Allgäu gegen eine Hauswand gefahren und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden Männer das Fahrzeug aus der Garage eines Bekannten entwendet. Mit dem Wagen seien der 21-Jährige und der 30-Jährige am späten Dienstagabend in Amberg (Landkreis Unterallgäu) von einer Straße abgekommen, seien durch einen Gartenzaun und mehrere Büsche gefahren und dann gegen eine Hauswand geprallt. Der Wagen habe daraufhin Feuer gefangen, der Bewohner des Hauses habe es aber gelöscht.

Der 30-Jährige wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein 21 Jahre alter Begleiter wurde demnach leicht verletzt. Beide Männer hätten angegeben, abwechselnd gefahren zu sein, teilte die Polizei mit. Beide hatten demnach keinen gültigen Führerschein, stattdessen hätten sie für einen Rausch typische Ausfallerscheinungen gezeigt. Gegen die beiden werde wegen mehrerer Delikte ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230913-99-181224/2