Sprengung von zwei Fliegerbomben: Evakuierung im Gange

In Amberg sind zwei Fliegerbomben gefunden worden, die noch in der Nacht zum Donnerstag entschärft werden sollen. Dazu wurde die Evakuierung von rund 500 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen veranlasst, wie die Polizei mitteilte. Die etwa 500 und 250 Kilogramm schweren Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg seien bei Sondierungsarbeiten am Mittwochnachmittag auf einer Wiese entdeckt worden. Für die Evakuierung gelte ein Sicherheitsradius von 700 Metern. Als Ersatzunterkünfte seien zwei Schulsporthallen bereitgestellt worden. Wie lange die Entschärfung der Blindgänger tatsächlich dauern wird, war zunächst unklar. „Der Einsatz wird sich die ganze Nacht ziehen“, sagte ein Polizeisprecher.

