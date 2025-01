Sprengkörper an Ohr einer 17-Jährigen gezündet - verletzt

Rettungswagen im Einsatz - Symbolbild - Der Rettungsdienst hat die 17-Jährige in der Silvesternacht in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Statt ihre Silvesternacht ausklingen zu lassen, muss eine Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie ist schwer verletzt. Was war passiert?

In der Silvesternacht soll ein 16-Jähriger in Bad Kissingen Pyrotechnik am Ohr einer Jugendlichen gezündet und sie dadurch schwer verletzt haben. Durch die Explosion habe die 17-Jährige ein Knalltrauma erlitten, teilte die Polizei mit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden hätten zuvor mit einer Gruppe Jugendlicher im Freien gefeiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Jugendliche das Mädchen vorsätzlich verletzt haben. Was gezündet wurde, sowie die genauen Tatumstände waren vorerst noch ungeklärt. Der 16-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er selbst wurde Polizeiaussagen zufolge nicht verletzt.

