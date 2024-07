Spielmacher Bolmaro verlässt Bayern-Basketballer

Der FC Bayern muss den nächsten Abgang verkraften. Der Argentinier Leandro Bolmaro verlässt die Münchner. Der Double-Gewinner muss einen neuen Kader planen.

Die Basketballer des FC Bayern München müssen künftig auch auf Aufbauspieler Leandro Bolmaro verzichten. Wie der deutsche Double-Gewinner mitteilte, wird der 23-jährige Argentinier aus seinem Vertrag von einem Euroleague-Verein herausgekauft.

Um wen es sich genau handelt, schrieben die Münchner nicht. Angeblich soll es aber Olimpia Milano sein. Zuvor hatte schon Spielmacher Sylvain Francisco (26) seinen Abgang zum litauischen Rekordmeister Zalgiris Kaunas verkündet.

Bolmaro war zur vergangenen Saison nach 49 Spielen in der NBA und einem Kurzengagement bei CB Canarias in Spanien zu den Bayern-Basketballern gewechselt. In München wurde er gleich Starting-Point-Guard. In 30 Einsätzen kam der Spielmacher durchschnittlich auf 5,3 Punkte und 2,3 Vorlagen.

