Spiel 77 von Lotto: Glückspilz aus Niederbayern gewinnt über 4,5 Millionen Euro

−Symbolbild: dpa

Den genau richtigen Riecher hatte am Samstag laut Lotto Bayern ein Glückpilz aus Niederbayern. Der bislang noch unbekannte Spieler hat den Jackpot von Spiel 77 geknackt und über 4,5 Millionen Euro gewonnen.













Alle sieben Endziffern der Losnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen 6293409 überein. Damit hat der Gewinner oder die Gewinnerin als einziger Spieler bundesweit den Jackpot von Spiel 77 geknackt. Der Gewinn beläuft sich auf 4.577.777,00 Euro.



Laut Lotto Bayern wurde der Spielschein mit sechs Kästchen in einer niederbayerischen Lotto-Annahmestelle abgegebenen und hat seinen Besitzer oder seine Besitzerin 20,30 Euro gekostet.



Die Lotterie Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie von Lotto 6 aus 49, Eurojackpot, Toto und Glücksspirale. Bereits mit einer richtigen Endziffer hat man einen Gewinn erzielt. Bei der Zusatzlotterie sind in der höchsten Gewinnklasse Gewinne in Millionenhöhe (Chance 1:10 Million) möglich.

− vr