Spiegelstreifer bei offenem Fenster: Lkw-Fahrer durch Glassplitter schwer verletzt

Der Sachschaden bei einem Spiegelstreifer zwischen einem Bus und einem Lkw im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist zwar nicht hoch: Doch weil der 29 Jahre alte Trucker das Fenster geöffnet hatte, wurde er schwer am Auge verletzt.









Wie die Polizei am Morgen mitteilte, befuhr ein 29-jähriger aus dem Landkreis Neustadt a.d.WN gegen 16.30 Uhr die Kreisstraße NEW 8 von Zintlhammer in Richtung Trabitz mit seinem Lkw. Zur selben Zeit befuhr ein 48-jähriger tschechischer Staatsbürger die Straße von Trabitz nach Zintlhammer mit einem Linienbus. Auf Höhe der B299 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge mit den jeweiligen linken Außenspiegeln.



Durch den Zusammenstoß klappten die Außenspiegel nach innen. Zudem brachen die Spiegelgläser. Da der 29-jährige zum Unfallzeitpunkt mit geöffnetem Fenster fuhr, wurden mehrere Splitter vom Spiegelglas in dessen Auge geschleudert. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend schwer verletzt in eine Spezialklinik zur weiteren Behandlung gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 100 Euro.

