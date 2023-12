Spendenaktion 2023: Schirmherrin Iris Berben bittet um Hilfe für Kinder in Not

Liebe Leserinnen, liebe Leser!



Ja, es stimmt. Wir haben genug Probleme im eigenen Land, das darf man nicht zynisch übergehen. Aber wir sind immer noch in der Lage, die ärmsten Länder dieser Welt zu unterstützen. Wir reden hier von Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, selbst für so existenzielle Dinge wie Essen und Trinken zu sorgen. Die wertvollste Art der Hilfe ist, Menschen in Eigenverantwortung zu bringen. Das ist das Ansinnen der PNP-Weihnachtsaktion. Ihre Spenden bedeuten langfristige Perspektiven für die Menschen in Sierra Leone. Denn wer aus eigener Kraft leben kann, bleibt in seiner Heimat, der will nicht weg.



Wie Sie helfen können, lesen Sie auf unserer Sonderseite zur PNP-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“.



Ich appelliere hier an Ihre humanen, ja christlichen Überzeugungen: Wir müssen dran bleiben, gerade jetzt. Denn unsere Konflikte in der westlichen Welt überdecken die Krisen in diesen Ländern nur, sie sind noch lange nicht gelöst. Und, das darf man auch nicht vergessen: Wir haben diese Länder über lange Zeit für unseren Wohlstand ausgebeutet. Deshalb haben wir auch eine moralische Verpflichtung zu helfen.



Gerade in der Weihnachtszeit sollten wir mit Empathie an andere denken. Wir leben in Wohlstand und Sicherheit, und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Uns geht es gut, wir haben doch alles, reicht das nicht aus? Und wäre dieser Gedanke in einer Zeit, in der wir uns Geschenke machen, nicht auch ein Anreiz, unsere Herzen und unsere Geldbeutel für andere zu öffnen? Jeder auf seine Weise, so gut er kann und will.



Ihre Iris Berben, Schirmherrin der Spendenaktion „Ein Licht im Advent“