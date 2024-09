Spektakulärer Unfall: Bus rammt Auto an Tankstelle in Bad Kötzting

Drei Verletzte sind die Bilanz eines kuriosen Unfalles am Montagnachmittag im Bereich der Tankstelle an der Arnbrucker Straße in Bad Kötzting (Landkreis Cham). Ein Busfahrer fuhr nach dem Tanken rückwärts, stieß dabei gegen einen in die Tankstelle einfahrendes Auto und schob dieses bis an die Waschanlage.







Ein auswärtiges Ehepaar wollte allem Anschein nach von der Arnbrucker Straße aus in die Tankstelle einfahren. Im gleichen Moment fuhr ein Busfahrer nach seinem Tankstopp rückwärts und schob die Limousine des Ehepaares gute 50 Meter weit bis zur Waschanlage. Dort prallte der Wagen mit der Beifahrerseite gegen eine Laternenmast der sich im Bereich der hinteren rechten Tür weit in das Fahrzeuginnere schob. Er hatte wohl Gas und Bremse verwechselt.





Rettungshubschrauber aus Straubing angefordert





Aufgrund der Meldung einer eingeklemmten Person alarmierte die Rettungsleitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften. Kreisbrandmeister Florian Heigl und die anderen Kräfte der Feuerwehr Bad Kötzting stellten dann vor Ort fest, dass die Beifahrerin des Autos eingeschlossen war. Die Retter trennten mit Hilfe von hydraulischem Geräte die Beifahrertür heraus, um die 69-Jährige vorsichtig retten zu können. Ihr 70-jähriger Ehemann konnte aus dem Fahrzeug ohne technische Hilfsmittel gerettet werden.





Busfahrer erlitt einen Schock



Nach der Versorgung vor Ort wurden die beiden Fahrzeuginsassen, so der stellvertretender Rettungsdiensteiter Tobi Muhr, ins Krankenhaus transportiert. Der Busfahrer erlitt bei dem Vorfall einen Schock, konnte aber ambulant behandelt werden.



Zwischenzeitlich war die Arnbruckerstraße zwischen der Kreuzung nach Wettzell und dem Kreisverkehr komplett gesperrt, so Kreisbrandrat Michael Stahl. Bevor das Unfall-Auto abgeschleppt werden konnte, musste die Feuerwehr noch einen Laternenmast im Dachbereich der Waschanlage sichern. Gegen 16.30 Uhr konnte die Polizei den Bereich wieder freigeben. An Sachschaden ermittelte die Polizei an beiden Fahrzeugen ca. 28.000 Euro.



Neben dem BRK-Rettungsdienst mit zwei Rettungswägen, einem Notarzt sowie dem Rettungshubschrauber aus Straubing waren die Feuerwehren Bad Kötzting, Lederdorn und Thenried im Einsatz.

− kht