Spektakuläre Mode von Viktor&Rolf in Münchner Ausstellung

Stars wie Madonna, Lady Gaga, Katy Perry oder Cardi B trugen schon ihre Kreationen - nun bekommen die Amsterdamer Modemacher Viktor Horsting und Rolf Snoeren in München eine Ausstellung. „Viktor & Rolf. Fashion Statements“ sei die erste große Retrospektive im deutschsprachigen Raum, teilte die Kunsthalle München am Dienstag mit. Vom 23. Februar bis zum 6. Oktober sind dort rund 100 Kreationen des niederländischen Künstlerduos zu sehen - in einer spektakulären Inszenierung, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Objekte stammen den Angaben zufolge aus dem Archiv der Designer und aus Privatsammlungen. Darunter ist eine Auswahl handgefertigter Porzellanpuppen. Hinzu kommen Videos, Skizzen und Werke anderer Künstlerinnen und Künstler wie Andreas Gursky oder Ellen von Unwerth sowie animierte Projektionen.

Mode aus Tüll, Leinwänden oder Teppich

„Viktor & Rolf sind bekannt für ihre experimentellen und konzeptionellen Modeschauen und Performances, ihre exquisite Handwerkskunst, ihre innovativen und verträumten Silhouetten, die manchmal aus Tüll oder Leinwänden, rotem Teppich oder klingenden Glocken bestehen“, sagte Ausstellungskurator Thierry-Maxime Loriot. Auch die Künstler freuen sich: „Ausstellungen sind demokratischer als der Laufsteg. Es können mehr Menschen daran teilhaben und sie sind von längerer Dauer“, erklärten beide. „Sie lenken das Augenmerk auf die hohe Schneiderkunst, mit der unsere Stücke realisiert werden.“

© dpa-infocom, dpa:240123-99-717707/2