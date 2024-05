Spektakel am Nachthimmel: Die schönsten Polarlicht-Fotos unserer Leser

Rot, Violett oder Rosa: Der Himmel im Freistaat leuchtete in der Nacht auf Samstag vielerorts in spektakulären Farben. Grund dafür ist ein „extremer“ Sonnensturm, durch den auch in Bayern Polarlichter zu sehen waren. Die schönsten Leserfotos der vergangenen Nacht aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz sehen Sie in unserer Fotostrecke.