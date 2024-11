Special Olympics Team für Winterspiele in Turin eingekleidet

Die Special Olympics Winterspiele werfen ihre Schatten voraus. In Herzogenaurach erhielten die deutschen Athleten das passende Outfit.

Das Outfit für die deutschen Athleten bei den Special Olympics World Winter Games in Turin steht. Am Wochenende wurden die Sportler für das vom 8. bis 15. März 2025 weltweit größte inklusive Sportevent für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung eingekleidet. Der ehemalige Skilangläufer Tobias Angerer, Langstreckenspezialist Philipp Pflieger und Bayerns Sportminister Joachim Herrmann überreichten den 89 Delegationsmitglieder ihren sportlichen Dress.

Insgesamt 53 Athleten aus neun Landesverbänden, darunter fünf Unified-Partner (Sportler ohne geistige Beeinträchtigung), treten in Turin in acht Sportarten an. „Ich freue mich sehr über die Kleidung. Alle Sachen sind toll und ich freue mich schon, sie in Turin zu tragen und für Deutschland bei den Weltspielen anzutreten und mein Bestes zu geben. Ich bin schon gespannt, die anderen Athleten aus aller Welt zu treffen“, sagte Eiskunstläuferin Emma Gania vom ESC Geretsried.

Bevor die Sportler in Turin an den Start gehen, stehen noch drei Vorbereitungslehrgänge an. Vom 10. bis 12. Januar versammeln sich die Eiskunstläufer, Short Tracker und Eistänzer in Oberstdorf, zwei Wochen später sind die Schneeschuh-, Skilangläufer im Allgäu. Vom 7. bis 9. Februar trainieren die alpinen Skifahrer sowie die Snowboarder in Todtnauberg.

© dpa-infocom, dpa:241124-930-297963/1