SPD-Landeschef von Brunn fordert von Ampel Ende der Streitigkeiten

Angesichts schlechter Umfragewerte für die Bayern-SPD hat Florian von Brunn, SPD-Landeschef und Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Bayern, ein Ende der Streitigkeiten in der Ampel-Koalition im Bund, insbesondere zwischen FDP und Grünen, gefordert. „Streit ist schlecht für die Umfragewerte“, erklärte er im Interview mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Alle verlieren, keiner gewinnt durch diesen Unsinn. Deswegen sollten jetzt einfach alle die Klappe halten und in Berlin ihren Job gut machen.“ Auch in Richtung Ministerpräsident Markus Söder hat er eine Botschaft parat.