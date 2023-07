SPD-Landeschef von Brunn fordert Ruhe von FDP und Grünen

Florian von Brunn (SPD) - Florian von Brunn (SPD) spricht. - Foto: Stefan Puchner/dpa

SPD-Landeschef Florian von Brunn fordert in scharfen Worten ein Ende des Streits in der Berliner Ampel-Koalition. Der Landtags-Spitzenkandidat der Sozialdemokraten machte in einem Interview mit der «Mediengruppe Bayern» (Dienstag) die Berliner Auseinandersetzungen zwischen FDP und Grünen für schlechte SPD-Umfragewerte in Bayern verantwortlich.

«Darunter leiden im Moment alle Regierungsparteien», sagte von Brunn. «Alle verlieren, keiner gewinnt durch diesen Unsinn. Deswegen sollten jetzt einfach alle die Klappe halten und in Berlin ihren Job gut machen.»

In Umfragen zur bevorstehenden Landtagswahl im Oktober lag die SPD zuletzt bei Werten um die zehn Prozent. Von Brunn bekundete Optimismus, dass es bis zur Landtagswahl für die SPD wieder aufwärts geht: «Ich bin aber sicher: Wir als SPD werden trotzdem bei der Landtagswahl gut abschneiden.» Dann gehe es um die Menschen in Bayern. «Und da haben wir die richtigen Antworten».

© dpa-infocom, dpa:230711-99-358452/2