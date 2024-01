SPD kritisiert: Immer mehr Wiederholer an Grundschulen

Schule Bayern - Schulkinder einer zweiten Klasse sitzen in ihrer Klasse in der Grundschule an der Gebelestraße. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Unzureichende Förderung, Hoffnung auf bessere Noten - woran liegt es, dass immer mehr Grundschüler eine Klasse wiederholen? Klar ist: Die Zahl der Wiederholer ist im Fünf-Jahres-Vergleich gestiegen.

Immer mehr Grundschülerinnen und Grundschüler in Bayern wiederholen eine Klasse - zumeist freiwillig. Das geht aus Antworten des Kultusministeriums auf parlamentarische Anfragen der SPD-Landtagsfraktion hervor. Demnach wurden an den Grundschulen in Bayern in Schuljahr 2022/23 insgesamt 7390 Wiederholer gezählt. Fünf Jahre vorher, im Schuljahr 2017/18 waren es noch 6475. Unter Berücksichtigung der in dieser Zeit gestiegenen Schülerzahlen bedeutet das immer noch eine Zunahme um mehr als fünf Prozent.

Die bildungspolitische Sprecherin der Landtags-SPD, Simone Strohmayr, wertete die Zahlen als Alarmzeichen. „Wir sehen hier das Ergebnis eines überforderten und personell ausgedünnten Systems“, argumentierte sie. „Auf der einen Seite schaffen es die Grundschulen nicht mehr, Kinder individuell so zu fördern, dass Defizite etwa beim Spracherwerb direkt aufgefangen werden können.“ Doch auch mit Sitzenbleiben lasse sich das Problem nicht lösen: Laut einer jüngsten Studie könne ein Viertel der Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen.

„Auf der anderen Seite ist durch das sogenannte Grundschulabitur der Leistungsdruck enorm hoch: Kinder wiederholen mitunter völlig unnötig ein Jahr, um im zweiten Anlauf dann den notwendigen Schnitt für die gewünschte weiterführende Schule zu bekommen“, sagte Strohmayr.

Strohmayr forderte daher deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Förder- und Zweitlehrkräfte an den Grundschulen sowie mehr Deutschkurse in Kindergärten und Grundschulen. „Die negativen Auswirkungen des Personalmangels sind klar sichtbar“, sagte die SPD-Landtagsabgeordnete und warnte: „Wenn wir nicht schnell umsteuern, verliert eine ganze Schülergeneration Bildungschancen.“

Die Zahl der „pflichtgemäßen“ Wiederholer an den Grundschulen (606) war 2022/23 niedriger als fünf Jahre zuvor (933). Demgegenüber ist die Zahl der Wiederholer „aus sonstigen Gründen“ klar gestiegen. Darunter fällt neben dem typischen freiwilligen Wiederholen auch die (freiwillige) Wiederholung aus besonderen Gründen (meist Krankheit).

