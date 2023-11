Spaziergänger rettet 81-Jährige in Lebensgefahr aus dem Inn

Ein aufmerksamer Spaziergänger hat bei Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) eine Seniorin in lebensgefährlicher Lage aus dem Inn gezogen. Der 61-Jährige habe am Montag beim Gassigehen vom Wasser her ein Stöhnen gehört, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er die 81-Jährige im Wasser treiben sah, forderte er eine andere Passantin auf, den Notruf zu wählen. Daraufhin sei er ins eiskalte Wasser gesprungen. Die 81-Jährige kam in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Notfall gekommen war, war zunächst unklar.

