Spaziergänger findet Königspython in Wald in Oberbayern

Ein Spaziergänger hat in einem Waldgebiet bei Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) eine Königspython entdeckt. Nach Polizeiangaben vom Montag befand sich die Schlange in einer kleinen Transportbox im Unterholz. Der 32-jährige Mann verständigte nach seinem Fund am Sonntagnachmittag die Polizei. Ein Experte des Landratsamts identifizierte das Tier als Königspython, den Angaben nach ist er ungefährlich. Die Schlange wurde der Reptilienauffangstation übergeben. In welchem gesundheitlichen Zustand sie sich befand, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

