Spaziergänger finden toten Mann im Bach

Spaziergänger haben in einem Bach eine Leiche entdeckt. (Symbolbild)

Passanten entdecken eine Leiche in einem Bach. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll nun die Todesursache klären.

Spaziergänger haben in Hebertsfelden (Landkreis Rottal-Inn) einen leblosen Mann in einem Bach gefunden. Die Feuerwehr barg den 83-Jährigen aus der Region am Sonntag aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor. Zur Klärung der Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Landshut eine rechtsmedizinische Untersuchung an.

