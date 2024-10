Sparmaßnahmen beim BR: Keine Neuproduktionen für „Komödienstadel“

Der Bayerische Rundfunk (BR) plant für seine Reform zusätzliche Einsparungen im traditionellen Fernseh- und Radioprogramm. Beim BR-Klassiker „Komödienstadel“ soll es keine Neuproduktionen mehr geben.









Die ARD-Anstalt setzt hier und bei anderen Sendungen künftig auf Wiederholungen. Andere Formate werden ganz eingestellt. Das gab die Senderspitze im Rundfunkrat, dem BR-Aufsichtsgremium, bekannt.





70 Millionen Euro fehlen





Aktuell rechnet der BR für 2025 bei einem Jahresbudget von rund einer Milliarde Euro mit einer Finanzlücke von rund 70 Millionen Euro. Alle Sachkostenetats werden deswegen weiterhin eingefroren, kündigte Senderchefin Katja Wildermuth an. Zusätzlich müsse jede Direktion drei Prozent ihres Etats einsparen.



Diese Einsparungen kommen selbst dann, wenn der Rundfunkbeitrag 2025 Jahr steigen sollte. Einer Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zufolge soll er zum Jahreswechsel von monatlich 18,36 Euro um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro erhöht werden.





Alle Länderchefs und alle Länderparlamente müssen Erhöhung zustimmen





Den Beitrag zahlen Haushalte und Firmen zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medienhäuser von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Aber einige Länderchefs haben schon lange signalisiert, eine Erhöhung nicht mitzutragen. Das Problem: Alle Länderchefs und alle Länderparlamente müssen einer Erhöhung zustimmen, damit diese in Kraft treten kann. Der BR habe die 58 Cent Erhöhung in der Beitragsperiode von 2025 bis 2028 eingeplant und erwarte, dass das rechtsstaatliche Verfahren von den Ländern eingehalten werde, betonte Wildermuth.



Der BR stellt den Ankündigungen zufolge die TV-Formate „Euroblick“ und „Alpen-Donau-Adria“ ein. Bei einigen Sendungen würden zudem die Ferienpausen verlängert. Der BR-Videotext soll durch das Textangebot der ARD ersetzt werden.





Hälfte der Festangestellten geht in nächsten acht Jahren in Rente





Trotz der Sparvorgaben werde es keinen generellen Stellen- oder Nachbesetzungsstopp geben, sagte Wildermuth. In den nächsten acht Jahren werde die Hälfte der Festangestellten des Senders in Rente gehen.



Mit seinem Reformprozess will der BR noch mehr junge Menschen erreichen und dafür das Digitalangebot ausweiten. Für die Strategie gelte nach wie vor das Motto: „Programm vor Beton“, betonte Wildermuth. So werde etwa bei Immobilien, Kostümfundus, Werkstätten, Fuhrpark, Archiven und Bibliothek gespart.

− dpa