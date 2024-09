Spanier Munuera leitet Bayern-Spiel: Er zieht gerne Gelb

Für den Spanier Juan Martínez Munuera ist das Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb eine Premiere. Die Bayern-Stars sollten gewarnt sein.

Der spanische Schiedsrichter Juan Martínez Munuera leitet das erste Champions-League-Spiel des FC Bayern in dieser Saison. Der 42-Jährige ist am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei der Partie der Münchner gegen Dinamo Zagreb erstmals in der europäischen Fußball-Königsklasse im Einsatz. Der Spanier ist dafür bekannt, oft die Gelbe Karte zu zücken.

Der Unparteiische war in der vergangenen Saison in der Primera División von Real Madrid kritisiert worden. Die Königlichen beschwerten sich über ihn, weil er laut dem Verein nach dem Ligaspiel in Osasuna rassistische Beleidigungen gegen Stürmer Vinícius Júnior nicht im Spielbericht vermerkt hatte.

