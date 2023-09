Spätsommer im September: So geht es mit dem Wetter in Bayern weiter

Der Herbst zeigt sich 2023 in Bayern von seiner spätsommerlichen Seite. Ob der Altweibersommer auch im Oktober erhalten bleibt, muss sich aber erst zeigen. − Foto: Monique Wüstenhagen/dpa

Es ist Ende September, und eigentlich sollte es deutlich kälter sein: Im Durchschnitt rund vier Grad, weiß der Meteorologe Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern sagt er voraus, wie es in Sachen Wetter in Bayern in dieser Woche weitergeht.









„Diese Woche wird weiter unter Hochdruckeinfluss bleiben“, erklärt Wolz. Nachts gebe es zwar derzeit vielerorts in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz einstellige Temperaturen, doch tagsüber heize sich die Luft dank der Sonneneinstrahlung wieder ordentlich auf. Bis zu 23 Grad werden an diesem Montag möglich, sagt Wolz voraus. Und auch in den kommenden Tagen bleibt es warm: 20 bis 24 Grad werden es am Dienstag, 21 bis 26 Grad am Mittwoch und Donnerstag 22 bis 27 Grad. Auch der Freitag bleibt mit bis zu 27 Grad hochsommerlich, bevor es dann in der Nacht zum Samstag zu einem „kleinen Bruch“ kommt, wie Wolz erklärt.





Ein Tiefausläufer vom Atlantik





Ein Tiefausläufer vom Atlantik sorgt dann vielerorts für Regen, die teils mit Gewittern beginnen, und lässt die Temperaturen erstmal wieder ein bisschen sinken. Bis zu 23 Grad können es am Samstag dann dennoch noch werden, und auch Sonntag und Montag sollten ähnlich aussehen.









Dann sollte ein neuer Hochdruckausläufer auf Bayern zukommen, sagt Wolz mit Blick auf die DWD-Wettermodelle voraus. „Es kommt dann wieder ein Schub Warmluft rein“, erklärt er.





Der September 2023 ist außergewöhnlich





Der September 2023 ist mit Blick auf das Wetter in jedem Fall außergewöhnlich: „Wenns so weitergeht, wird das wohl der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen um das Jahr 1890, in jedem Fall einer der wärmsten September seither“, erklärt Wolz. Denn die Durschnittstemperatur beträgt im September eigentlich 12,8 Grad. Im September 2023 liegt sie aber derzeit schon rund vier Grad darüber. „Vergleichbar ist da bisher nur das Jahr 1947, da lag die Durchschnittstemperatur bei knapp 3,5 Grad über diesem Wert“, weiß Wolz. Deshalb spricht er für September schon jetzt von einer „extremen Abweichung“.





Trend zum Altweibersommer





Ob sich der Trend zum Altweibersommer auch im Oktober fortsetzt, lässt sich jetzt aber noch nicht mit Gewissheit sagen - so weit reichen die Wettermodelle nicht verlässlich in die Zukunft, so der Meteorologe.