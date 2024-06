Ausnahmezustand in Großprüfening: Am Dienstagvormittag stießen Bauarbeiter auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Fundort im Regensburger Westen wurde daraufhin abgesperrt und weiträumig evakuiert. Gegen 21.30 Uhr herrschte endlich Erleichterung: Der Kampfmittelräumdienst meldete die erfolgreiche Entschärfung des Blindgängers. Die Anwohner durften zurück in ihre Häuser. Der Tag im Protokoll.