Sophia und Lucas sind die Lieblingsvornamen in Bayern

Beliebteste Vornamen

Sophia und Lucas sind nach Angaben der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) 2022 die beliebtesten Babynamen in Bayern gewesen. Dahinter folgten Emilia und Emma bei den Mädchen und Leon und Maximilian bei den Buben, wie die Gesellschaft am Montag in Wiesbaden mitteilte. Bei den Spitzenreitern wurden auch die Schreibweisen Sofia und Lukas erfasst. Bei den Mädchen änderte sich damit auf dem bayerischen Spitzenplatz nichts, bei den Buben war 2021 noch Maximilian der beliebteste Vorname gewesen.

Im Trend bei frischen Eltern seien derzeit vor allem kurze Vornamen mit vielen Vokalen, teilte die GfdS mit. Bayern unterscheidet sich bei den Namensvorlieben etwas vom Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit bleiben Emilia und Noah die beliebtesten Babynamen, wie schon seit 2020.

