Sonnige Aussichten für das Wochenende in Bayern

Morgenstimmung in Südbayern - Der Samstag wird in allen Teilen des Freistaats sonnig. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Wochenende startet sonnig und wärmer als die vergangenen Tage. Doch die Nächte bleiben weiterhin kalt. Autofahrer müssen deshalb auch mit glatten Straßen rechnen.

Die Menschen in Bayern können sich über ein überwiegend sonniges und wärmeres Wochenende freuen. Die Temperaturen klettern am Samstag im Alpenvorland auf bis zu elf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte. Den ersten Wochenendtag können Menschen besonders gut für Ausflüge nutzen. „Am Samstag wird es in ganz Bayern sonnig“, sagte ein Sprecher des DWD.

Auch am Sonntag solle es in vielen Teilen des Freistaates heiter bleiben. Doch von Westen her könnten dichtere Wolken aufziehen. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen zwischen zwei und acht Grad. In den Nächten kommt es laut dem DWD-Sprecher weiterhin zu Frost. Autofahrer müssten auch mit Glätte rechnen.

Zum Wochenstart soll das überwiegend sonnige Wetter auch schon wieder ein Ende haben. Es werde vermehrt bewölkt und es komme vor allem im Westen zu leichten Regenfällen, teilweise zu leichtem Schneefall. In der Nacht zu Montag könne die Sicht zudem durch Nebel eingeschränkt sein.

© dpa-infocom, dpa:250208-930-368939/2