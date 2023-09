Sonnig und warm - Perfekte Voraussichten für Wiesnstart

Aufbau Oktoberfest 2023 - Handwerker sind mit den letzten Arbeiten an den Fahrgeschäften und den Bierzelten auf der Theresienwiese beschäftigt. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Etwa acht Stunden Sonnenschein, 25 Grad und fast wolkenloser Himmel: Zum Start des Oktoberfestes am Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestes Volksfestwetter voraus. Am Morgen könne es zwar auch in München noch Nebelfelder geben, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag. «Spätestens bis zum Anstich wird sich aber die Sonne durchsetzen.»

Am Sonntag soll es demnach mit bis zu 28 Grad sogar noch etwas wärmer werden. Das erste Wiesn-Wochenende scheint zumindest wettertechnisch perfekte Bedingungen zu bekommen. An den Tagen danach soll es Wolken und teils auch etwas Regen geben, zumindest aber bei Temperaturen über 20 Grad.

Wirte, Schausteller und Marktkaufleute hoffen für die 18 Festtage bis 3. Oktober auf ruhiges und sonniges Herbstwetter. Das Oktoberfest 2022 - das erste nach zwei Corona-bedingt abgesagten Festen - war regelrecht ins Wasser gefallen. Bei viel Regen und Temperaturen von teilweise um zehn Grad wurde schließlich an den Eisständen sogar Glühwein ausgeschenkt. Die Festleitung kann gemäß den Betriebsvorschriften den Verkauf von Glühwein tageweise genehmigen, wenn der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt ist.

Vermutlich vor allem wegen des nasskalten Wetters kamen im Vorjahr auch weniger Gäste als sonst: Laut Leitung besuchten rund 5,7 Millionen Menschen das Fest, mehr als eine halbe Million weniger als bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019. Damals waren es 6,3 Millionen.

Weniger Gäste als 2022 kamen nach den von der Festleitung seit 1999 dokumentierten Zahlen nur 2001 nach den Anschlägen vom 11. September mit 5,5 Millionen und 2016 nach einem islamistischen Drohvideo mit 5,6 Millionen.

