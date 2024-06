Sonnenschein und bis zu 30 Grad in Hessen

Es wird sommerlich in Hessen - zumindest bis Mitte der Woche. Die Meteorologen rechnen mit viel Sonnenschein und warmem Wetter.

Zum Start in die neue Woche können sich die Menschen in Hessen auf sommerliches Wetter freuen. Am Montag gibt es neben lockeren Quellwolken viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Bei maximal 24 bis 28 Grad bleibt es trocken. Auch am Dienstag wird es sonnig, zeitweise ziehen dünne Quellwolken vorbei. Die Temperaturen können auf 27 bis 30 Grad steigen. Regen ist dabei nicht in Sicht. Am Mittwoch wird es laut DWD zunächst heiter und niederschlagsfrei. Im Verlauf des Tages ziehen erste Schauer oder Gewitter auf. Bei maximal 27 bis 30 Grad soll es teils schwül werden. Im höheren Bergland ist mit bis zu 25 Grad zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:240623-99-500162/3