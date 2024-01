Sonne und milde Temperaturen: Lawinengefahr soll steigen

Wetter in Nordbayern - Es bleibt vorerst sonnig und mild in Bayern. - Foto: Pia Bayer/dpa/Archivbild

Es bleibt vorerst sonnig und mild: Mit den frühlingshaften Temperaturen soll aber auch die Lawinengefahr in Bayern steigen. Das teilte die bayerische Lawinenwarnzentrale mit. Das Wetter zeigte sich am Sonntag bereits sehr mild und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Der Montag wird ähnlich sonnig, einzig am Bodensee und in Nordschwaben startet der Tag vorerst neblig. Die Temperaturen im Alpenvorland sind dabei „ungewöhnlich mild“ bei Höchstwerten von 15 Grad.

Auch der Dienstag zeigt sich überwiegend sonnig, bei Höchstwerten von 13 Grad. Nach einem nebligen Start in den Mittwoch sagt der DWD Sonnenschein vorher. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 13 Grad.

Am Sonntag war die Lawinengefahr noch mäßig, wie die Lawinenwarnzentrale mitteilte. Mit der Sonne sollten sich aber im Tagesverlauf schon kleine bis mittlere Lockerschneelawinen von selbst lösen.

