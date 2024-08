Sonne, Regen, Wolken - wechselhaftes Wetter in Bayern

Der Regen lässt nach, trotzdem wird es vor allem an den Alpen diese Woche immer mal wieder nass. Ansonsten wechseln sich Sonne und Wolken ab, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Vor allem in Südbayern bleibt es wohl vorerst noch ein wenig nass, im Rest des Freistaats trocknen die letzten Regentropfen allmählich. Ein Mix aus Sonne und Wolken macht es sich diese Woche am Himmel Bayerns bequem, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Zum Wochenstart soll der teils heftige Starkregen vom Wochenende abziehen. An den Alpen und dem Bayerischen Wald prasseln laut DWD die ganze Woche über einzelne Schauer nieder. Im Rest Bayerns bleibe es überwiegend trocken. Nur in der Nacht zum Mittwoch könne es dann auch mal in Franken regnen. Die Temperaturen sollen sich bis Donnerstag zwischen maximal 25 und 28 Grad bewegen. Am wärmsten werde es in Unterfranken.

