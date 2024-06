Sonne, Musik, Party: Rock im Park startet

Mit bestem Sommerwetter ist am Freitag das Musikfestival Rock im Park in Nürnberg gestartet. Etwa 70 Bands sollen dort bis Sonntag auf den drei Bühnen stehen. Die Veranstalter erwarten wieder Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände. Zum Auftakt am Freitag sollten unter anderem Green Day, Billy Talent und Broilers dem Publikum einheizen.

Viele Musikfans waren bereits am Donnerstag angereist und hatten sich auf den Campingplätzen schon auf den Festivalbeginn eingestimmt. Bisher sei alles ruhig geblieben, sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz. Die Sanitäterinnen und Sanitäter hatten bislang nur kleinere Wunden zu versorgen oder Insektenstiche zu behandeln. Taheri-Sohi rät den Feiernden bei dem Wetter viel Alkoholfreies zu trinken und sich regelmäßig mit Sonnencreme einzuschmieren.

Bereits vor dem Start der ersten Band auf der Hauptbühne bildeten sich lange Schlangen am Eingang zum Festivalgelände. Als die ersten Töne erklangen, stürmten zahlreiche Musikfans vor die Bühne. Viele trugen Sonnenhüte und Sonnenbrillen, einige hatten sich auch kostümiert. Zeitgleich steigt am Nürburgring in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring, wo zeitversetzt dieselben Bands spielen.

