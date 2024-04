Sonne lockt die Bayern vor Wetterumschwung in die Natur

Strahlender Sonnenschein hat die Menschen in Teilen Bayerns am Sonntag noch einmal in die Natur gelockt, bevor das Wetter zu Wochenbeginn umschlagen soll. Bereits in der Nacht zum Montag sind laut Deutschem Wetterdienst einzelne Gewitter mit starkem Regen oder auch Hagel nicht ausgeschlossen. Zudem nähert sich von Norden her eine Kaltfront, so dass deutlich niedrigere Temperaturen zu erwarten waren. Am Sonntag nutzten die Menschen das sonnige und warme Wetter allerdings noch für Ausflüge, unter anderem an oder auf die oberbayerischen Seen.

