Sommerliche Wärme mit Gewittern mancherorts

In Bayern ziehen von Südwesten Schauer und Gewitter auf bei weiterhin sommerlichen Temperaturen. Zum Wochenende wird wieder ein Temperaturanstieg erwartet.

Nach einem sonnigen Vormittag in Bayern ziehen ab Mittag von Westen her allmählich Gewitter und Wolken über Bayern. Es bleibt aber auch die kommenden Tage warm, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Insbesondere im Allgäu ist ab Nachmittag mit Schauern und Gewittern zu rechnen, auch Starkregen und Hagel können nicht ausgeschlossen werden. Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad werden laut DWD erwartet.

Über Nacht ziehen die Gewitter allmählich nach Osten in den Rest Bayerns. Am Donnerstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken vorhergesagt. Trotzdem bleibt es bei sommerlichen Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad, wobei im Norden Bayerns vermehrt die Sonne scheint, so die Meteorologen. Im Alpenvorland und in den Alpen gibt es weiterhin Schauer und Gewitter.

Auch am Freitag geht es gemischt, aber sehr warm mit bis zu 29 Grad, weiter: An der Donau und südlich davon erwartet der DWD mehr Sonne als im Rest Bayerns, vereinzelt könnten Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen werden. Für das Wochenende gehe es dann wieder auf Temperaturen bis zu 30 Grad zu, ab Sonntag sogar teils darüber hinaus.

