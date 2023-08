Sommerferien fallen ins Wasser: So wird das Wetter am Wochenende

Ferienzeit ist Strandzeit − zumindest normalerweise: Das derzeitige Regenwetter versaut dem ein oder anderen mit Sicherheit den Sommerurlaub, so wie hier an der Ostsee. −Foto: Jens Büttner/dpa

Auch am zweiten Sommerferienwochenende bleibt es voraussichtlich in weiten Teilen Bayerns ungemütlich. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon von Freitagnachmittag an mit Gewittern in Teilen Bayerns. Am Alpenrand gibt es Warnungen vor Dauerregen.













Bis in den Samstag hinein sollen dann vor allem an den Alpen sowie teils bis zum Bayerischen Wald Regenmengen von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter fallen. In Staulagen der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen seien sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. In Unterfranken ist demnach dagegen zumindest zeitweise etwas Sonnenschein möglich.





Wetterwarnungen am Alpenrand





Explizite Wetterwarnungen des DWD lagen zum Freitagmittag für die Landkreise Traunstein, Berchtesgadener Land und Rosenheim vor. Dort wird zwischen Freitagabend und Samstagabend vor „ergiebigem Dauerregen“ gewarnt. In Passau warnt die Stadt vor Hochwasser. In der Nacht zum Sonntag werde die Meldestufe 1 bis 2 erreicht. Für die Stadt bedeutet das, dass der Innkai gesperrt werden muss. Für den Fall, dass die Meldestufe 2 erreicht.

wird, muss zudem die Fritz-Schäffer-Promenade gesperrt werden.



Auch im oberösterreichischen Grenzgebiet zu Bayern muss mit enormen Niederschlagsmengen gerechnet werden. GeoSphere Austria, das österreichische Pendant zum DWD, ruft für die Bezirka Braunau, Vöcklabruck und Gmunden die zweithöchste Warnstufe aus. Dort werden bis Samstag vereinzelt bis zu 120 Liter pro Quadratmeter erwartet. GeoSphere Austria warnt auch am Sonntag und Montag vor teils kräftigen Regenschauern.



Am Sonntag rechnet der DWD zunächst mit bewölktem Wetter, bevor von Westen her wieder Regenschauer und einzelne Gewitter über den Freistaat ziehen sollen. Die Höchsttemperaturen am Wochenende werden dabei voraussichtlich meist zwischen 14 und 21 Grad liegen, örtlich sind am Samstag auch mal 23 Grad Celsius möglich.





Neue Woche, neues Glück





Der Wochenstart verspricht laut DWD mit Blick auf Aktivitäten im Freien zunächst wenig Besserung - verbreitet mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen und Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad. Einzelne Lichtblicke könnte es in Franken geben. Dort soll es im Laufe des Montags zumindest allmählich trockener und sonniger werden.

− dpa