Sommer zum Wochenstart: Die Temperaturen steigen und es wird sonnig

Von Sommer war in den vergangenen Wochen nur wenig zu spüren. Dauerregen, Hochwasser und Schafskälte bestimmten das Wetter in Bayern. Sommer-Fans dürfen sich jetzt auf die kommende Woche freuen.









Bereits am Montag ist mit Höchstwerten von 25 Grad oder mehr zu rechnen, allerdings auch mit Gewittern. Dieses Wetter kann sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch am Dienstag fortsetzen, wenn die Temperaturen in Bayern die Marke von 30 Grad erreichen können.



In der Nacht zum Mittwoch sagt der DWD vor allem im Norden Bayerns vermehrt schauerartigen Regen vorher, vereinzelt mit Blitz und Donner. Südlich der Donau bleibt es demnach meist trocken und gering bewölkt. Doch schon am Donnerstag kann das Thermometer wieder auf die 30-Grad-Marke steigen.

− dpa/bli