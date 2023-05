Sommer im Tor: Couch-Meister für Tuchel «kein Problem»

Training FC Bayern München - Training: Yann Sommer beim Training. - Foto: Christian Kolbert/dpa/Archivbild

Yann Sommer ist beim FC Bayern München nach einem Magen-Darm-Infekt ins Training zurückgekehrt und kann im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) fehlen dem Tabellenführer neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Lucas Hernández allerdings weiterhin Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting und Alphonso Davies nach Verletzungen. «Alle anderen sind komplett einsatzbereit», berichtete Trainer Thomas Tuchel am Freitag.

Tuchel sieht sein Team vor den letzten beiden Spieltagen nervlich und auch von der Form her gewappnet für das enge Titelrennen mit Borussia Dortmund. Das merke man der Mannschaft nach drei «verdienten Siegen» und auch beim Training an. Die Tabellensituation sei aber «keine Routine» für die Münchner Serienmeister, die in den vergangenen Spielzeiten in der Regel früher als nationaler Titelträger feststanden. «Für uns zählt nur der Sieg», sagte Tuchel zur schwierigen Heimaufgabe gegen den Pokalfinalisten aus Leipzig.

Tuchel hätte im übrigen «überhaupt kein Problem» damit, am Sonntag womöglich auf der Couch seine erste deutsche Meisterschaft als Trainer zu feiern. Es sei ihm egal, «wie es passiert, Hauptsache es passiert», sagte der 49-Jährige. Sollten die Bayern gegen Leipzig gewinnen und Dortmund am Sonntag beim FC Augsburg verlieren, wäre der Titelkampf bei dann 71 gegenüber 67 Punkten vorzeitig entschieden.

