Sommer im April: So warm wird es am Wochenende in der Region

Rund zwei Wochen früher als sonst blüht der alte Birnbaum heuer besonders schön. Im Hintergrund ist die Kirche St. Stephanus in Otting in der Gemeinde Waging am See (Landkreis Traunstein) zu sehen. − Foto: Georg Unterhauser

Meteorologen kündigen für das erste April-Wochenende Temperaturen von bis zu 29 Grad an. Am wärmsten soll es demnach entlang der Donau werden. Aber auch am Chiemsee soll das Thermometer über die 25-Grad-Marke springen. Für die Wetterexperten sind das Sommertage.









„Das ist extrem“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Denn die Temperaturen würden damit mehr als zehn Grad über den „Normalwerten“ für diese Jahreszeit liegen. Während es heute und morgen noch wechselhaft bleiben soll, werde es am Freitag mit 22 Grad bereits ungewöhnlich warm für Anfang April. Am Samstag, Sonntag und auch Montag würden dann 28 und 29 Grad in der Region erwartet, prognostiziert Schmidt.





Sommertage im April





Mit diesen drei Sommertagen in Folge – davon spricht man ab einer Temperatur von 25 Grad – werde der Schnitt für den April „deutlich überschritten“, erklärt der Meteorologe. So liege das langjährige Mittel an der Wetterstation Aldersbach im Landkreis Passau bei 1,4 Sommertagen im April. Zum Vergleich: Pro Jahr werden rund 60 Sommertage in der Region gezählt.





Rekord könnte auch auf dem Großen Arber geknackt werden





Seit 1982 zeichnet Wetterkontor auf dem 1456 Meter hohen Bayerwald-Gipfel die Daten auf. Der höchste seither im April gemessene Wert am Arber betrug laut Schmidt am 28. April 2012 21,3 Grad. Anfang des Monats war es bislang am 3. April 2016 mit 16,2 Grad auf dem Großen Arber am wärmsten. „Der Rekord könnte fallen“, betont Schmidt. Denn für Samstag und Sonntag rechnet er auch auf dem Berg mit Temperaturen über 20 Grad.



Ein Hoch über dem Mittelmeer und der Iberischen Halbinsel schaufelt die warme Luft nach Bayern. Saharastaub werde zumindest am Samstag den Sommertag nicht trüben, sagt der Wetterexperte voraus. Möglicherweise habe das Hoch aber am Sonntag und Montag eine Staubwolke im Gepäck. Ob diese so ausgeprägt sein wird wie am vergangenen Wochenende, ist offen.