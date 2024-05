Solbach über das Fernsehen: „Nicht mehr meine Welt“

Der Schauspieler Sigmar Solbach kann mit dem Fernsehen von heute nicht mehr viel anfangen. „Es ist einfach nicht mehr meine Welt, da vermisse ich nichts“, sagte der 77 Jahre alte, langjährige Dr.-Stefan-Frank-Darsteller am Donnerstagabend in München bei der Premiere des Ralph-Siegel-Musicals „Ein bisschen Frieden“ der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist heute - von Ausnahmen abgesehen - Fließbandarbeit und um das Künstlerische geht es nicht mehr. Das Fernsehen ist nicht mehr das, was mir Freude macht.“ Freude mache ihm dagegen sein Segelboot in der Türkei, auf dem er und seine Frau die kommenden Wochen verbringen wollen.

