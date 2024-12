Sohn nach gewaltsamem Tod seiner Mutter in U-Haft

Betrunken kommt ein 66-Jähriger in Schwaben auf die Polizeiwache, gesteht dort die Tötung seiner Mutter. Tatsächlich ist die Frau tot. Der Ermittlungsrichter trifft eine Entscheidung.

Ein 66-Jähriger hat bei der Polizei in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) die Tötung seiner Mutter gestanden und sitzt in Untersuchungshaft. Der betrunkene Deutsche hatte am frühen Freitagabend auf der Wache angegeben, kurze Zeit zuvor seine 87-jährige Mutter getötet zu haben, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Er wurde sofort vorläufig festgenommen. Polizisten und Rettungskräfte überprüften das Wohnanwesen - und fanden die Frau dort tatsächlich leblos.

Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. „Nach ersten Erkenntnissen kam das Opfer durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode“, schilderte das Präsidium. Der Sohn, der sich den Angaben zufolge zur Tat einließ, wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nach der Eröffnung eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Totschlags nun in einem bayerischen Gefängnis in Untersuchungshaft.

Weitere Details etwa zum möglichen Motiv und den Angaben des Mannes wollte ein Polizeisprecher auf Nachfrage zunächst nicht mitteilen. Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen, als Nächstes würden die Ergebnisse der voraussichtlich am Montag anstehenden Obduktion der Leiche bewertet.

© dpa-infocom, dpa:241228-930-329460/1