Softwareprobleme stören Betrieb an Flughäfen in Bayern

Weltweit sind Computersysteme gestört. Auch an den Flughäfen in Memmingen und Nürnberg gibt es Probleme. Das Ausmaß ist bisher nicht abzusehen.

Die international gestörten Computersysteme führen auch zu Problemen an Flughafen in Bayern. Es handele sich um Softwareprobleme in den Abfertigungsprogrammen der Fluggesellschaften, sagte ein Sprecher des Flughafens Nürnberg. Bis zum frühen Vormittag hatte es in Nürnberg jedoch kaum Verspätungen gegeben. Die Probleme könnten aber dazu führen, dass der Flugplan im Laufe des Tages durcheinander gerate und Passagiere mit längeren Abfertigungszeiten rechnen müssten.

Auch am Flughafen in Memmingen mussten Fluggäste wegen IT-Problemen Geduld aufbringen. Das System zur Passagierabfertigung sei gestört, sagte eine Flughafensprecherin. Der Check-in müsse deshalb manuell erfolgen. „Das funktioniert, aber es dauert leider“, sagte die Sprecherin. Fluggästen werde geraten, wegen der Verzögerungen früher als zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Wegen der Probleme sei mit Verspätungen im Flugverkehr zu rechnen.

