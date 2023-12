Softairwaffe sorgt am Münchner Hauptbahnhof für Aufregung

Zwei Menschen haben vor Weihnachten mit einer Softairwaffe und Munition am Münchner Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Eine Zeugin hatte am Freitag vor Heiligabend aus einem Zug Richtung München heraus die Polizei angerufen und berichtet, dass eine Frau und ein Mann darüber sprechen würden, eine Waffe und Munition dabei zu haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kamen zahlreiche Polizisten an den Bahnsteig und räumten den Bahnhof.

Nach der Ankunft des Zuges kontrollierte die Bundespolizei einen 20 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau und fand dabei die Softairwaffe und Munition. Warum die beiden mit der Waffe unterwegs waren, war zunächst nicht klar. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

