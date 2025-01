Sofabrand mit drei Verletzten - Ladekabel als Ursache?

Ein Mann schläft in der Neujahrsnacht auf einem Sofa, das plötzlich anfängt zu brennen. Der 62-Jährige wacht auf - ist aber verletzt.

Vermutlich wegen eines durchgeschmorten Ladekabels ist in Ansbach ein Sofa in Brand geraten, während ein Mann darauf schlief. Der 62-Jährige wachte wegen des Feuers in der Neujahrsnacht gegen 3.00 Uhr auf, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt eine Brandverletzung am Schienbein und eine Rauchvergiftung. Auch seine 64 Jahre alte Frau und seine 42-jährige Tochter erlitten Rauchvergiftungen. Alle drei wurden ins Klinikum Ansbach gebracht.

Das Smartphone-Ladekabel habe neben dem Sofa an einer Steckdose gehangen, teilte die Polizei mit. In dem Haus hatten neben der Familie auch Gäste der Silvesterfeier übernachtet. „Alle kamen hinzu, um das Feuer zu löschen, was jedoch der hinzukommenden Feuerwehr gelang“, hieß es.

