Söder zurück in Bayern: „Bin wieder daheim“

Seine CSU-Landtagsfraktion bereitet dem Verlierer im unionsinternen Kandidaten-Duell einen warmen Empfang. Söder fühlt sich daheim.

„Ich bin wieder daheim!“ - Nur diese Worte kamen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder über die Lippen, als er die Pforte des oberfränkischen Kloster Banz durchschritten hatte. Im Hof des barocken ehemaligen Benediktinerklosters war die gesamte Landtagsfraktion der CSU laut Beifall klatschend angetreten, fast, als gelte es die Rückkehr eines verlorenen Sohnes zu feiern.

Zuvor hatte sich Söder bereits auf der Autofahrt von Berlin über die Plattform X mit einem Video an seine Unterstützer gewandt. „Wir kriegen das hin, wir werden die Ampel ablösen“, sagte Söder dort.

Bei der Fraktionsklausur in Kloster Banz wird am Mittwoch eine rein landespolitische Grundsatzrede Söders erwartet. Am Dienstagabend will der Ministerpräsident unter anderem mit Israels Botschafter Ron Prosor über die Nahost-Politik sprechen.

